Евдокия Терентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1783
Дата смерти10.04.1819 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Анисим Савостьянович
Рождение ребёнка
16.01.1816 ст.
Сын: Соколов Григорий Анисимович
Отец ребёнка: Анисим Савостьянович
Смерть
10.04.1819 ст.
Соколово, Селижаровский муниципальный район, Тверская область