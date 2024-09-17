Евдокия Терентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Терентьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1783

Дата смерти

10.04.1819 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1786 г.р.

Дети

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Анисим Савостьянович

Рождение ребёнка
16.01.1816 ст.

Сын: Соколов Григорий Анисимович

Отец ребёнка: Анисим Савостьянович

Смерть
10.04.1819 ст.
Соколово, Селижаровский муниципальный район, Тверская область

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