Ксения Емельяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ксения Емельяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1770

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1773 г.р.

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1796

Дочь: Степанида Сергеевна

Отец ребёнка: Сергей Викулович

Рождение ребёнка
1806

Дочь: Акулина Сергеевна

Отец ребёнка: Сергей Викулович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сергей Викулович

Смерть
Неизвестно
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