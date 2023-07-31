Ксения Емельяновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1770
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1796
Дочь: Степанида Сергеевна
Отец ребёнка: Сергей Викулович
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Акулина Сергеевна
Отец ребёнка: Сергей Викулович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сергей Викулович
Смерть
Неизвестно