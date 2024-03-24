Терентьева Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Терентьева Александра

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1949

Сын: Терентьев Анатолий Николаевич

Отец ребёнка: Терентьев Николай Терентьевич

Цивильск, Цивильский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1951

Сын: Терентьев Леонид Николаевич

Отец ребёнка: Терентьев Николай Терентьевич

Рождение ребёнка
1956

Дочь: Тарасова Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Терентьев Николай Терентьевич

Цивильск, Цивильский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Игнатьева Надежда Николаевна

Отец ребёнка: Терентьев Николай Терентьевич

Цивильск, Цивильский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Терентьев Николай Терентьевич

Смерть
Неизвестно
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