Терентьева Александра
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1949
Сын: Терентьев Анатолий Николаевич
Отец ребёнка: Терентьев Николай Терентьевич
Рождение ребёнка
1951
Сын: Терентьев Леонид Николаевич
Отец ребёнка: Терентьев Николай Терентьевич
Рождение ребёнка
1956
Дочь: Тарасова Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Терентьев Николай Терентьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Игнатьева Надежда Николаевна
Отец ребёнка: Терентьев Николай Терентьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно