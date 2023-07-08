Краснов Николай Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКраснов Николай Федорович

Краснов Николай Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1910 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ОШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Краснов Федор Алексеевич

Мать: не указана