Михаил Максимов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1670
Дата смертиДо 1743
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1670
Отец: Максим
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1713
Сын: Никита Михайлов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1718
Сын: Михаил Михайлов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1721
Дочь: Васса Михайлова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1731
Дочь: Фёкла Михайлова
Мать ребёнка: не указана
Смерть
До 1743