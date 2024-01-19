Михаил Максимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михаил Максимов

Место рождения

Миронцево, Солнечногорский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

Около 1670

Дата смерти

До 1743

Пол

Мужской

Отец

Около 1635 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1670

Отец: Максим

Мать: не указана

Миронцево, Солнечногорский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1713

Сын: Никита Михайлов

Мать ребёнка: не указана

Миронцево, Солнечногорский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1718

Сын: Михаил Михайлов

Мать ребёнка: не указана

Миронцево, Солнечногорский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1721

Дочь: Васса Михайлова

Мать ребёнка: не указана

Миронцево, Солнечногорский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1731

Дочь: Фёкла Михайлова

Мать ребёнка: не указана

Миронцево, Солнечногорский муниципальный район, Московская область
Смерть
До 1743
Миронцево, Солнечногорский муниципальный район, Московская область
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