Мария Ивановна
Место рождения
Дата рождения24.10.1902 ст.
Дата смерти26.07.1903 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1902 ст.
Отец: Логинов Иван Андреевич
Мать: Мария Иосифона
Афанасьевская церковь 24.10.1902 Юхновщина Мария Ивановна Юхновщина отец крестьянин Иван Андреевич Юхновщина мать жена Мария Иосифовна Чермы крестьянин Дмитрий Иосифович Семейкина крестьянская дочь... Показать все
Смерть
26.07.1903 ст.
Афанасьевская церковь 26.07.1903 Юхновщина крестьянская дочь Мария Ивановна Юхновщина отец крестьянин Иван Андреевич https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G96B-Y9SQ?i=357&cat=75... Показать все