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Мария Ивановна

Место рождения

Юхновщина, Гдовский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

24.10.1902 ст.

Дата смерти

26.07.1903 ст.

Пол

Женский

Отец

1870 г.р.

Мать

Около 1874 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
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Место
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Рождение
24.10.1902 ст.

Отец: Логинов Иван Андреевич

Мать: Мария Иосифона

Юхновщина, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 24.10.1902 Юхновщина Мария Ивановна Юхновщина отец крестьянин Иван Андреевич Юхновщина мать жена Мария Иосифовна Чермы крестьянин Дмитрий Иосифович Семейкина крестьянская дочь... Показать все
Смерть
26.07.1903 ст.
Юхновщина, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 26.07.1903 Юхновщина крестьянская дочь Мария Ивановна Юхновщина отец крестьянин Иван Андреевич https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G96B-Y9SQ?i=357&cat=75... Показать все