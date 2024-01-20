Жежер Евдокия Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жежер Евдокия Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.11.1908

Дочь: Жежер Мария Петровна

Отец ребёнка: Жежер Петр Венедиктович

Валява, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9T-LQW7-W?cc=4133834
Рождение ребёнка
06.04.1911

Сын: Жежер Григорий Петрович

Отец ребёнка: Жежер Петр Венедиктович

Валява, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9T-YQ3L-G?cc=4133834
Рождение ребёнка
28.10.1912

Сын: Жежер Василий Петрович

Отец ребёнка: Жежер Петр Венедиктович

Валява, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9T-YQ3Q-J?cc=4133834
Рождение ребёнка
22.04.1918

Сын: Жежер Георгий Петрович

Отец ребёнка: Жежер Петр Венедиктович

Валява, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS8-B3BJ-Q?cc=4133834
Рождение ребёнка
29.03.1920

Дочь: Жежер Варвара Петровна

Отец ребёнка: Жежер Петр Венедиктович

Валява, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS8-B3Y4-6?cc=4133834
Рождение ребёнка
21.04.1922

Сын: Жежер Алексей Петрович

Отец ребёнка: Жежер Петр Венедиктович

Валява, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS6-69K3-W?cc=4133834
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жежер Петр Венедиктович

Смерть
Неизвестно
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