Жежер Евдокия Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.11.1908
Дочь: Жежер Мария Петровна
Отец ребёнка: Жежер Петр Венедиктович
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9T-LQW7-W?cc=4133834
Рождение ребёнка
06.04.1911
Отец ребёнка: Жежер Петр Венедиктович
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9T-YQ3L-G?cc=4133834
Рождение ребёнка
28.10.1912
Отец ребёнка: Жежер Петр Венедиктович
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9T-YQ3Q-J?cc=4133834
Рождение ребёнка
22.04.1918
Отец ребёнка: Жежер Петр Венедиктович
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS8-B3BJ-Q?cc=4133834
Рождение ребёнка
29.03.1920
Дочь: Жежер Варвара Петровна
Отец ребёнка: Жежер Петр Венедиктович
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS8-B3Y4-6?cc=4133834
Рождение ребёнка
21.04.1922
Отец ребёнка: Жежер Петр Венедиктович
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS6-69K3-W?cc=4133834
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно