Богданович Екатерина Абрамова (Васильева) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богданович Екатерина Абрамова (Васильева)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1870 ст.

Сын: Богданович Николай Феодоров

Отец ребёнка: Богданович Феодор Яковлев

Рождение ребёнка
Около 1873 ст.

Сын: Богданович Александр Феодоров

Отец ребёнка: Богданович Феодор Яковлев

Соль-Илецк, Соль-Илецкий, Оренбургская область
Рождение ребёнка
04.06.1874 ст.

Сын: Богданович Феодор Феодоров

Отец ребёнка: Богданович Феодор Яковлев

Соль-Илецк, Соль-Илецкий, Оренбургская область
Рождение ребёнка
23.05.1877 ст.

Дочь: Скрыльникова Елена Феодорова

Отец ребёнка: Богданович Феодор Яковлев

Соль-Илецк, Соль-Илецкий, Оренбургская область
Рождение ребёнка
До 1881 ст.

Сын: Богданович Иван Феодоров

Отец ребёнка: Богданович Феодор Яковлев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Богданович Феодор Яковлев

Смерть
Неизвестно
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