Богданович Екатерина Абрамова (Васильева)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1870 ст.
Сын: Богданович Николай Феодоров
Отец ребёнка: Богданович Феодор Яковлев
Рождение ребёнка
Около 1873 ст.
Сын: Богданович Александр Феодоров
Отец ребёнка: Богданович Феодор Яковлев
Рождение ребёнка
04.06.1874 ст.
Сын: Богданович Феодор Феодоров
Отец ребёнка: Богданович Феодор Яковлев
Рождение ребёнка
23.05.1877 ст.
Дочь: Скрыльникова Елена Феодорова
Отец ребёнка: Богданович Феодор Яковлев
Рождение ребёнка
До 1881 ст.
Отец ребёнка: Богданович Феодор Яковлев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно