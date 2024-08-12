Сакаев Шамиль Абдуллович 05.05.1914 — найти родственников по фамилии на Familio
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Сакаев Шамиль Абдуллович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.05.1914

Дата смерти

04.04.1940

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1914

Отец: Сакаев Абдула Файзулович?

Мать: Муратова Захида Гайнутдиновна

родился в: Ананьино или Одесса
Бракосочетание
21.09.1936

Жена: Сакаева (Холина) Мария Константиновна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
14.05.1937

Дочь: Сакаева Дина Шамильевна

Мать ребёнка: Сакаева (Холина) Мария Константиновна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
04.04.1940
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
12.04.1940

Сын: Сакаев Борис Шамильевич

Мать ребёнка: Сакаева (Холина) Мария Константиновна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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