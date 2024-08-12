Сакаев Шамиль Абдуллович
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.05.1914
Дата смерти04.04.1940
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1914
родился в: Ананьино или Одесса
Бракосочетание
21.09.1936
Рождение ребёнка
14.05.1937
Дочь: Сакаева Дина Шамильевна
Мать ребёнка: Сакаева (Холина) Мария Константиновна
Смерть
04.04.1940
Рождение ребёнка
12.04.1940
Мать ребёнка: Сакаева (Холина) Мария Константиновна