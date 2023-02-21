Обухова (Дубровина) Параскева Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Обухова (Дубровина) Параскева Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1812

Дата смерти

1861

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: Дубровин Павел Егорович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.11.1837

Сын: Обухов Григорий Саввович

Отец ребёнка: Обухов Савва Родионович

Рождение ребёнка
22.02.1839

Дочь: Евдокия Саввовна

Отец ребёнка: Обухов Савва Родионович

Рождение ребёнка
07.05.1840

Дочь: Гликерия Саввовна

Отец ребёнка: Обухов Савва Родионович

Рождение ребёнка
07.09.1841

Сын: Обухов Иван Саввович

Отец ребёнка: Обухов Савва Родионович

Рождение ребёнка
27.08.1845

Сын: Обухов Иван Саввович

Отец ребёнка: Обухов Савва Родионович

Рождение ребёнка
05.11.1846

Сын: Обухов Михаил Саввович

Отец ребёнка: Обухов Савва Родионович

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Обухова Пелагия Саввовна

Отец ребёнка: Обухов Савва Родионович

Рождение ребёнка
31.08.1851

Дочь: Обухова Анна Саввовна

Отец ребёнка: Обухов Савва Родионович

Рождение ребёнка
06.12.1852

Дочь: Обухова Лукия Саввовна

Отец ребёнка: Обухов Савва Родионович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Обухов Савва Родионович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гликерия Саввовна

Отец ребёнка: Обухов Савва Родионович

Смерть
1861
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