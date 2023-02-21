Обухова (Дубровина) Параскева Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1812
Дата смерти1861
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: Дубровин Павел Егорович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.11.1837
Отец ребёнка: Обухов Савва Родионович
Рождение ребёнка
22.02.1839
Дочь: Евдокия Саввовна
Отец ребёнка: Обухов Савва Родионович
Рождение ребёнка
07.05.1840
Дочь: Гликерия Саввовна
Отец ребёнка: Обухов Савва Родионович
Рождение ребёнка
07.09.1841
Сын: Обухов Иван Саввович
Отец ребёнка: Обухов Савва Родионович
Рождение ребёнка
27.08.1845
Сын: Обухов Иван Саввович
Отец ребёнка: Обухов Савва Родионович
Рождение ребёнка
05.11.1846
Отец ребёнка: Обухов Савва Родионович
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Обухова Пелагия Саввовна
Отец ребёнка: Обухов Савва Родионович
Рождение ребёнка
31.08.1851
Дочь: Обухова Анна Саввовна
Отец ребёнка: Обухов Савва Родионович
Рождение ребёнка
06.12.1852
Дочь: Обухова Лукия Саввовна
Отец ребёнка: Обухов Савва Родионович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гликерия Саввовна
Отец ребёнка: Обухов Савва Родионович
Смерть
1861