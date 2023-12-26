Дедова -- Мария Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1901
Отец ребёнка: Дедов Евфимилий Даниилович
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Дедова Екатерина Евфимилиевна
Отец ребёнка: Дедов Евфимилий Даниилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дедова Сиглитикия Евфимилиевна
Отец ребёнка: Дедов Евфимилий Даниилович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно