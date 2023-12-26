Дедова -- Мария Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дедова -- Мария Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1901

Сын: Дедов Филипп Евфимилович

Отец ребёнка: Дедов Евфимилий Даниилович

Рождение ребёнка
1903

Дочь: Дедова Екатерина Евфимилиевна

Отец ребёнка: Дедов Евфимилий Даниилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дедова Сиглитикия Евфимилиевна

Отец ребёнка: Дедов Евфимилий Даниилович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дедов Евфимилий Даниилович

Смерть
Неизвестно
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