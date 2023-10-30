Львова Анна Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1833
Отец ребёнка: Львов Алексей Дмитриевич
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Львова Пелагея Алексеевна
Отец ребёнка: Львов Алексей Дмитриевич
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Львова Надежда Алексеевна
Отец ребёнка: Львов Алексей Дмитриевич
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Львова Авдотья Алексеевна
Отец ребёнка: Львов Алексей Дмитриевич
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Львова Федосья Алексеевна
Отец ребёнка: Львов Алексей Дмитриевич
Рождение ребёнка
1849
Сын: Львов Григорий Алексеевич
Отец ребёнка: Львов Алексей Дмитриевич
Место жительства
1850
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Львова Акулина Алексеевна
Отец ребёнка: Львов Алексей Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно