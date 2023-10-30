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Львова Анна Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1833

Сын: Львов Андрей Алексеевич

Отец ребёнка: Львов Алексей Дмитриевич

Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Львова Пелагея Алексеевна

Отец ребёнка: Львов Алексей Дмитриевич

Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1837

Дочь: Львова Надежда Алексеевна

Отец ребёнка: Львов Алексей Дмитриевич

Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Львова Авдотья Алексеевна

Отец ребёнка: Львов Алексей Дмитриевич

Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Львова Федосья Алексеевна

Отец ребёнка: Львов Алексей Дмитриевич

Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1849

Сын: Львов Григорий Алексеевич

Отец ребёнка: Львов Алексей Дмитриевич

Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
Место жительства
1850
Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Львова Акулина Алексеевна

Отец ребёнка: Львов Алексей Дмитриевич

Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Львов Алексей Дмитриевич

Смерть
Неизвестно
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