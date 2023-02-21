Van Der Molen Aaron — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Van Der Molen Aaron

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Место рождения

London, England

Дата рождения

Около 1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1862 г.р.

Мать

Около 1863 г.р.

Жена

1892 г.р.

Дети

Около 1914 г.р.
Около 1917 г.р.

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1887

Отец: Van Der Molen Harry (Henry)

Мать: Emily Esther

London, England
Иммиграция
1889
Бракосочетание
1913

Жена: Rose

Рождение ребёнка
Около 1914

Сын: Vandermolen Henry

Мать ребёнка: Rose

Massachusetts, United States
Рождение ребёнка
Около 1917

Сын: Vandermolen Samuel

Мать ребёнка: Rose

Massachusetts, United States
Место жительства
1930
Boston (Districts 251-500), Suffolk, Massachusetts, USA
Смерть
Неизвестно
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