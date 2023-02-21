Van Der Molen Aaron
Место рожденияLondon, England
Дата рожденияОколо 1887
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1887
Отец: Van Der Molen Harry (Henry)
Мать: Emily Esther
London, England
Иммиграция
1889
Бракосочетание
1913
Жена: Rose
Рождение ребёнка
Около 1914
Сын: Vandermolen Henry
Мать ребёнка: Rose
Massachusetts, United States
Рождение ребёнка
Около 1917
Сын: Vandermolen Samuel
Мать ребёнка: Rose
Massachusetts, United States
Место жительства
1930
Boston (Districts 251-500), Suffolk, Massachusetts, USA
Смерть
Неизвестно