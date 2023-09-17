Ефанова Екатерина Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефанова Екатерина Матвеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1886

Дата смерти

1972

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1890 г.р.

Дети

1926 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СМ
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Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1926

Дочь: Ефанова Мария Степановна

Отец ребёнка: Ефанов Степан Андрианович

Мещерино, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ефанов Степан Андрианович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ефанов Степан Андрианович

Смерть
1972
Мещерино, Плавский муниципальный район, Тульская область
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