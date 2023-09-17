Ефанова Екатерина Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1886
Дата смерти1972
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Ефанова Мария Степановна
Отец ребёнка: Ефанов Степан Андрианович
Рождение ребёнка
1931
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ефанов Степан Андрианович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1972