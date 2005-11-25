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Калинкина Диана Максимовна

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Место рождения

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область

Дата рождения

25.11.2005

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.2005

Отец: Калинкин Максим Владимирович

Мать: Калинкина Виктория Викторовна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
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