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Калинкина Диана Максимовна
Калинкина Диана Максимовна
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Место рождения
Новосибирск
, город Новосибирск, Новосибирская область
Дата рождения
25.11.2005
Пол
Женский
Отец
Калинкин Максим Владимирович
1968 г.р.
Мать
Калинкина (Цветков) Виктория Викторовна
1976 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.2005
Отец:
Калинкин Максим Владимирович
Мать:
Калинкина Виктория Викторовна
Новосибирск
, город Новосибирск, Новосибирская область
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