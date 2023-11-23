Иван Федоров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1780
Дата смерти1818
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780
Отец: Федор Петров
Мать: Акилина Федорова
Иван Федорович (1780 — 1818) Родился в семье дьячка села Фоминского Даниловского уезда Федора Петровича. Служил дьячком в том же селе. Утонул в 1818 году. Жена его Евдокия Андреевна (1781-?). Дети: Ал... Показать все
Рождение ребёнка
1799
Дочь: Александра Иванова
Мать ребёнка: Евдокия Андреева
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Ломинская Олимпиада Иванова
Мать ребёнка: Евдокия Андреева
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Елизавета Иванова
Мать ребёнка: Евдокия Андреева
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Мария Иванова
Мать ребёнка: Евдокия Андреева
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Пелагея Иванова
Мать ребёнка: Евдокия Андреева
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Василиса Иванова
Мать ребёнка: Евдокия Андреева
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Текуса Иванова
Мать ребёнка: Евдокия Андреева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Андреева
Смерть
1818