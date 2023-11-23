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Иван Федоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1780

Дата смерти

1818

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: Федор Петров

Мать: Акилина Федорова

Иван Федорович (1780 — 1818) Родился в семье дьячка села Фоминского Даниловского уезда Федора Петровича. Служил дьячком в том же селе. Утонул в 1818 году. Жена его Евдокия Андреевна (1781-?). Дети: Ал... Показать все
Рождение ребёнка
1799

Дочь: Александра Иванова

Мать ребёнка: Евдокия Андреева

Рождение ребёнка
1801

Дочь: Ломинская Олимпиада Иванова

Мать ребёнка: Евдокия Андреева

Рождение ребёнка
1803

Дочь: Елизавета Иванова

Мать ребёнка: Евдокия Андреева

Рождение ребёнка
1807

Дочь: Мария Иванова

Мать ребёнка: Евдокия Андреева

Рождение ребёнка
1810

Дочь: Пелагея Иванова

Мать ребёнка: Евдокия Андреева

Рождение ребёнка
1815

Дочь: Василиса Иванова

Мать ребёнка: Евдокия Андреева

Рождение ребёнка
1816

Дочь: Текуса Иванова

Мать ребёнка: Евдокия Андреева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Андреева

Смерть
1818
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