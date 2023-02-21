Дронова (Гаврилова) Нина Ивановна
Место рожденияРоссийская империя, Тульская губерния
Дата рождения30.12.1913
Дата смерти30.06.1984
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1913
Российская империя, Тульская губерния
Рождение ребёнка
14.08.1939
Дочь: Дронова Ираида Васильевна
Отец ребёнка: Дронов Василий Иванович
СССР, Тульская область, г. Тула
Рождение ребёнка
25.07.1941
Дочь: Жданова Евгения Васильевна
Отец ребёнка: Дронов Василий Иванович
Тула, город Тула, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
30.06.1984
СССР, Тульская область, г. Тула