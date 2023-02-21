Дронова (Гаврилова) Нина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дронова (Гаврилова) Нина Ивановна

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Место рождения

Российская империя, Тульская губерния

Дата рождения

30.12.1913

Дата смерти

30.06.1984

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1913

Отец: Гаврилов Иван Акимович

Мать: Гаврилова Наталья Николаевна

Российская империя, Тульская губерния
Рождение ребёнка
14.08.1939

Дочь: Дронова Ираида Васильевна

Отец ребёнка: Дронов Василий Иванович

СССР, Тульская область, г. Тула
Рождение ребёнка
25.07.1941

Дочь: Жданова Евгения Васильевна

Отец ребёнка: Дронов Василий Иванович

Тула, город Тула, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дронов Василий Иванович

Смерть
30.06.1984
СССР, Тульская область, г. Тула
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