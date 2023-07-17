(Маковецкая) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Маковецкая) Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Маковецкий Сашко Петрович

Отец ребёнка: Маковецкий Пётр Лаврентевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Маковецкий Павел Петрович

Отец ребёнка: Маковецкий Пётр Лаврентевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ефросия Петрововна

Отец ребёнка: Маковецкий Пётр Лаврентевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья Петрововна

Отец ребёнка: Маковецкий Пётр Лаврентевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Маковецкая Мария Петрововна

Отец ребёнка: Маковецкий Пётр Лаврентевич

Смерть
Неизвестно
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