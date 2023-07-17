(Маковецкая) Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Маковецкий Сашко Петрович
Отец ребёнка: Маковецкий Пётр Лаврентевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Маковецкий Павел Петрович
Отец ребёнка: Маковецкий Пётр Лаврентевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ефросия Петрововна
Отец ребёнка: Маковецкий Пётр Лаврентевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья Петрововна
Отец ребёнка: Маковецкий Пётр Лаврентевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Маковецкая Мария Петрововна
Отец ребёнка: Маковецкий Пётр Лаврентевич
Смерть
Неизвестно