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(Тверитина) Ульяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1917

Пол

Женский

Отец

1887 г.р.

Мать

1888 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917

Отец: Тверитин Григорий Абрамович

Мать: Тверитина Мария

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