Марфа Лаврентьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1888
Сын: Афанасий Михайлов
Отец ребёнка: Михаил Иванов
Рождение ребёнка
1892
Сын: Иван Михайлов
Отец ребёнка: Михаил Иванов
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Анастасия Михайлова
Отец ребёнка: Михаил Иванов
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Анастасия Михайлова
Отец ребёнка: Михаил Иванов
Рождение ребёнка
1896
Сын: Алексей Михайлов
Отец ребёнка: Михаил Иванов
Работа или профессия
Неизвестно