Марфа Лаврентьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМарфа Лаврентьева

Марфа Лаврентьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1888

Сын: Афанасий Михайлов

Отец ребёнка: Михаил Иванов

Гришино, Синцовская волость, Осташковский уезд
Рождение ребёнка
1892

Сын: Иван Михайлов

Отец ребёнка: Михаил Иванов

Гришино, Синцовская волость, Осташковский уезд
Рождение ребёнка
1895

Дочь: Анастасия Михайлова

Отец ребёнка: Михаил Иванов

Гришино, Синцовская волость, Осташковский уезд
Рождение ребёнка
1895

Дочь: Анастасия Михайлова

Отец ребёнка: Михаил Иванов

Гришино, Синцовская волость, Осташковский уезд
Рождение ребёнка
1896

Сын: Алексей Михайлов

Отец ребёнка: Михаил Иванов

Гришино, Синцовская волость, Осташковский уезд
Работа или профессия
Неизвестно