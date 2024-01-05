Константинова Параскева Матфеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.09.1882 ст.
Сын: Константинов Евстафий Сергеевич
Отец ребёнка: Константинов Сергей Матвеевич
Шивера, Балаганский округ, Иркутская губерния
ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №9, дело №2295, стр. 23
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно