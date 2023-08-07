Евдокия Кондратьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕвдокия Кондратьевна

Евдокия Кондратьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1719

Дата смерти

1769

Пол

Женский

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1719

Отец: Малхотин Кондратий Дементьевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1739

Сын: Михаил Тимофеевич

Отец ребёнка: Тимофей Семенович

Рождение ребёнка
1740

Сын: Матвей Тимофеевич

Отец ребёнка: Тимофей Семенович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тимофей Семенович

Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
1769
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close