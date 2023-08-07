Евдокия Кондратьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1719
Дата смерти1769
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1719
Отец: Малхотин Кондратий Дементьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1739
Сын: Михаил Тимофеевич
Отец ребёнка: Тимофей Семенович
Рождение ребёнка
1740
Сын: Матвей Тимофеевич
Отец ребёнка: Тимофей Семенович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тимофей Семенович
Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
1769