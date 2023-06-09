Еремеева Клеопатра Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕремеева Клеопатра Алексеевна

Еремеева Клеопатра Алексеевна

Место рождения

Ирбит, город Ирбит, Свердловская область

Дата рождения

1867 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Ирбит, город Ирбит, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Еремеева Ольга Григорьевна

Отец ребёнка: Еремеев Григорий Павлович

Ирбит, город Ирбит, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Еремеева Мария Григорьевна

Отец ребёнка: Еремеев Григорий Павлович

Ирбит, город Ирбит, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Еремеев Михаил Григорьевич

Отец ребёнка: Еремеев Григорий Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Еремеев Григорий Павлович

Смерть
Неизвестно
Усть-Чарышская Пристань, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край