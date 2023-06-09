Еремеева Клеопатра Алексеевна
Место рождения
Дата рождения1867 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Еремеева Ольга Григорьевна
Отец ребёнка: Еремеев Григорий Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Еремеева Мария Григорьевна
Отец ребёнка: Еремеев Григорий Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Еремеев Михаил Григорьевич
Отец ребёнка: Еремеев Григорий Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Усть-Чарышская Пристань, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край