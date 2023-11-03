Кондратова Матрона Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондратова Матрона Федорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.09.1901

Дочь: Елизавета Павлова

Отец ребёнка: Кондратов Павел Матвеев

Рождение ребёнка
28.08.1903

Дочь: Феодосия Павлова

Отец ребёнка: Кондратов Павел Матвеев

Рождение ребёнка
30.03.1905

Дочь: Мария Павлова

Отец ребёнка: Кондратов Павел Матвеев

Рождение ребёнка
04.02.1907

Сын: Кондратов Мирон Мария Павлов

Отец ребёнка: Кондратов Павел Матвеев

выдано свидетельство 259268 от 20.02.1953
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кондратов Павел Матвеев

Смерть
Неизвестно
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