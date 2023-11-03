Кондратова Матрона Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.09.1901
Дочь: Елизавета Павлова
Отец ребёнка: Кондратов Павел Матвеев
Рождение ребёнка
28.08.1903
Дочь: Феодосия Павлова
Отец ребёнка: Кондратов Павел Матвеев
Рождение ребёнка
30.03.1905
Дочь: Мария Павлова
Отец ребёнка: Кондратов Павел Матвеев
Рождение ребёнка
04.02.1907
Сын: Кондратов Мирон Мария Павлов
Отец ребёнка: Кондратов Павел Матвеев
выдано свидетельство 259268 от 20.02.1953
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно