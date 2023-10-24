Киселевич (Голубева) Ольга Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.09.1953
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1953
Отец: Голубев Петр Филиппович
Мать: Голубева Вера Ефимовна
Рождение ребёнка
01.09.1975
Дочь: Полякова Оксана Александровна
Отец ребёнка: Киселевич Александр Николаевич
Рождение ребёнка
29.04.1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Киселевич Александр Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно