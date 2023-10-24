Киселевич (Голубева) Ольга Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киселевич (Голубева) Ольга Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.09.1953

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1953

Отец: Голубев Петр Филиппович

Мать: Голубева Вера Ефимовна

Рождение ребёнка
01.09.1975

Дочь: Полякова Оксана Александровна

Отец ребёнка: Киселевич Александр Николаевич

Рождение ребёнка
29.04.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Киселевич Александр Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Киселевич Александр Николаевич

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