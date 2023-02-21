- Елена Даниловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1676 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1676 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1706 ст.
Отец ребёнка: Лысов Игнат Григорьевич
д. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)
Рождение ребёнка
Вычислено 1710 ст.
Дочь: Лысова Марина Игнатьевна
Отец ребёнка: Лысов Игнат Григорьевич
д. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)
Смерть
Неизвестно