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- Елена Даниловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1676 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Вычислено 1706 г.р.
Вычислено 1710 г.р.

Добавил:

ДЛ
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1676 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1706 ст.

Сын: Лысов Степан Игнатьевич

Отец ребёнка: Лысов Игнат Григорьевич

д. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)
Рождение ребёнка
Вычислено 1710 ст.

Дочь: Лысова Марина Игнатьевна

Отец ребёнка: Лысов Игнат Григорьевич

д. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)
Смерть
Неизвестно
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