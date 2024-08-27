Беркесов Владимир Георгиевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Беркесова (Юдина) Вера
Рождение ребёнка
14.08.1960
Рождение ребёнка
03.08.1964
Рождение ребёнка
07.11.1970
Смерть
Неизвестно