Беркесов Владимир Георгиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беркесов Владимир Георгиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1937 г.р.

Дети

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Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Беркесова (Юдина) Вера

Рождение ребёнка
14.08.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Беркесова (Юдина) Вера

Рождение ребёнка
03.08.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Беркесова (Юдина) Вера

Рождение ребёнка
07.11.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Беркесова (Юдина) Вера

Смерть
Неизвестно

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