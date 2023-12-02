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Казакова Светлана Вячеславовна
Казакова Светлана Вячеславовна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
16.10.1948
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Синенкова (Стоняк) Тамара Петровна
1925 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1948
Отец: не указан
Мать:
Синенкова Тамара Петровна
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