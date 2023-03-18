Алексеев Николай Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексеев Николай Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1948

Дата смерти

1996

Пол

Мужской

Отец

1912 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕС
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Место
Комментарий
Рождение
1948

Отец: Алексеев Петр Алексеевич

Мать: не указана

Смерть
1996