Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.04.1877
Дочь: Гусаркина Агафья (Гапа)
Отец ребёнка: Шаповалов Мартын
д. Гута Черниговской Губернии
Рождение ребёнка
14.10.1887
Дочь: Леженникова Харитина
Отец ребёнка: Шаповалов Мартын
д. Гута Черниговской Губернии
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Шаповалова Мария
Отец ребёнка: Шаповалов Мартын
д. Гута Черниговской Губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шаповалов Николай
Отец ребёнка: Шаповалов Мартын
д. Гута Черниговской Губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шаповалов Григорий
Отец ребёнка: Шаповалов Мартын
д. Гута Черниговской Губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шаповалов Моисей
Отец ребёнка: Шаповалов Мартын
д. Гута Черниговской Губернии