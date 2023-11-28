Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.04.1877

Дочь: Гусаркина Агафья (Гапа)

Отец ребёнка: Шаповалов Мартын

д. Гута Черниговской Губернии
Рождение ребёнка
14.10.1887

Дочь: Леженникова Харитина

Отец ребёнка: Шаповалов Мартын

д. Гута Черниговской Губернии
Рождение ребёнка
1894

Дочь: Шаповалова Мария

Отец ребёнка: Шаповалов Мартын

д. Гута Черниговской Губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шаповалов Николай

Отец ребёнка: Шаповалов Мартын

д. Гута Черниговской Губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шаповалов Григорий

Отец ребёнка: Шаповалов Мартын

д. Гута Черниговской Губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шаповалов Моисей

Отец ребёнка: Шаповалов Мартын

д. Гута Черниговской Губернии
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