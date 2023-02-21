Каширина (Арнаутова) Наталья Карповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиМежду 1935 и 1940
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1920
Рождение ребёнка
03.09.1923
Дочь: Каширина Мария Васильевна
Отец ребёнка: Каширин Василий Ерофеевич (Герифеевич)
Никольское 1-е, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1932
Отец ребёнка: Каширин Василий Ерофеевич (Герифеевич)
Смерть
Между 1935 и 1940
Бутурлиновка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Умерла от аппендицита