Каширина (Арнаутова) Наталья Карповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каширина (Арнаутова) Наталья Карповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Между 1935 и 1940

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1920

Муж: Каширин Василий Ерофеевич (Герифеевич)

Рождение ребёнка
03.09.1923

Дочь: Каширина Мария Васильевна

Отец ребёнка: Каширин Василий Ерофеевич (Герифеевич)

Никольское 1-е, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1932

Сын: Каширин Петр Васильевич

Отец ребёнка: Каширин Василий Ерофеевич (Герифеевич)

Смерть
Между 1935 и 1940
Бутурлиновка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Умерла от аппендицита
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