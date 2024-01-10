(Алимова) Бибифатыма — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Алимова) Бибифатыма

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1910 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1947 г.р.

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.07.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шайхутдинов Габдрафик

Нурлаты, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
02.08.1947

Сын: Шайхутдинов Рифкат

Отец ребёнка: Шайхутдинов Габдрафик

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шайхутдинов Габдрафик

Смерть
Неизвестно
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