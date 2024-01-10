(Алимова) Бибифатыма
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.07.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шайхутдинов Габдрафик
Нурлаты, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
02.08.1947
Сын: Шайхутдинов Рифкат
Отец ребёнка: Шайхутдинов Габдрафик
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно