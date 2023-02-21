Сушкин Иван Денисович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сушкин Иван Денисович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786

Дата смерти

1874

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Смерть
1874
Тула, город Тула, Тульская область
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