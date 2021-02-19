Юдина Анна Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юдина Анна Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.12.1930

Дата смерти

19.02.2021

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1930

Отец: Юдин Дмитрий Алексеевич

Мать: Юдина Наталья Никитична

Рождение ребёнка
23.08.1962

Дочь: Платова Валентина Михайловна

Отец ребёнка: Платов Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
16.04.?

Сын: Платов Александр Михайлович

Отец ребёнка: Платов Михаил Васильевич

Смерть
19.02.2021
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