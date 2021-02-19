Юдина Анна Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.12.1930
Дата смерти19.02.2021
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1930
Отец: Юдин Дмитрий Алексеевич
Мать: Юдина Наталья Никитична
Рождение ребёнка
23.08.1962
Дочь: Платова Валентина Михайловна
Отец ребёнка: Платов Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
16.04.?
Сын: Платов Александр Михайлович
Отец ребёнка: Платов Михаил Васильевич
Смерть
19.02.2021