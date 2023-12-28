Синицина Татьяна Леонидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСиницина Татьяна Леонидовна

Синицина Татьяна Леонидовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1979

Пол

Женский

Отец

1949 г.р.

Мать

1951 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1979

Отец: Климов Леонид Алексеевич

Мать: Климова Людмила

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close