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Синицина Татьяна Леонидовна
Синицина Татьяна Леонидовна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1979
Пол
Женский
Отец
Климов Леонид Алексеевич
1949 г.р.
Мать
Климова (Семенова) Людмила
1951 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1979
Отец:
Климов Леонид Алексеевич
Мать:
Климова Людмила
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