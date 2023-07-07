Нестеренко Матфей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нестеренко Матфей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1805

Сын: Нестеренко Максим

Мать ребёнка: Нестеренко Феврония

Рождение ребёнка
1810

Дочь: Ефросинья

Мать ребёнка: Нестеренко Феврония

Рождение ребёнка
1813

Сын: Нестеренко Иван

Мать ребёнка: Нестеренко Феврония

Рождение ребёнка
1815

Сын: Нестеренко Игнатий

Мать ребёнка: Нестеренко Феврония

Рождение ребёнка
1820

Дочь: Марина

Мать ребёнка: Нестеренко Феврония

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нестеренко Феврония

Смерть
Неизвестно