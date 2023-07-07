Нестеренко Матфей
Место рожденияНе указано
Дата рождения1781
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1805
Сын: Нестеренко Максим
Мать ребёнка: Нестеренко Феврония
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Ефросинья
Мать ребёнка: Нестеренко Феврония
Рождение ребёнка
1813
Сын: Нестеренко Иван
Мать ребёнка: Нестеренко Феврония
Рождение ребёнка
1815
Сын: Нестеренко Игнатий
Мать ребёнка: Нестеренко Феврония
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Марина
Мать ребёнка: Нестеренко Феврония
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Нестеренко Феврония
Смерть
Неизвестно