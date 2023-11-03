Кубыкин Михаил Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.11.1912
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1912
Отец: Кубыкин Иван Яковлевич
Мать: Кубыкина Марфа Гаврилова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кубыкина Ульяна
Военная служба
Неизвестно
Махачкала, город Махачкала, Республика Дагестан
Краснофлотец, каспийская вф кан. лодка «бак. рабочий»
Смерть
Неизвестно