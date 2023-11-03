Кубыкин Михаил Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кубыкин Михаил Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.11.1912

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1912

Отец: Кубыкин Иван Яковлевич

Мать: Кубыкина Марфа Гаврилова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кубыкина Ульяна

Военная служба
Неизвестно
Махачкала, город Махачкала, Республика Дагестан
Краснофлотец, каспийская вф кан. лодка «бак. рабочий»
Смерть
Неизвестно
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