Исупов Осип (Оска) Лукин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1590
Дата смертиПосле 1646
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1590
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1610
Сын: Исупов Максим Осипов
Мать ребёнка: не указана
поч. Церковной, Истобенский стан, Орловский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1620
Сын: Исупов Кирилл (Кирка) Осипов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1625
Сын: Исупов Михаил (Михейко) Осипов
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. Церковной, Истобенский стан, Орловский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1646
поч. Церковной, Истобенский стан, Орловский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя