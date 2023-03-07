Исупов Осип (Оска) Лукин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Исупов Осип (Оска) Лукин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1590

Дата смерти

После 1646

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1590

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1610

Сын: Исупов Максим Осипов

Мать ребёнка: не указана

поч. Церковной, Истобенский стан, Орловский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1620

Сын: Исупов Кирилл (Кирка) Осипов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1625

Сын: Исупов Михаил (Михейко) Осипов

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. Церковной, Истобенский стан, Орловский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1646
поч. Церковной, Истобенский стан, Орловский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя