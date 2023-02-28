Фадеева (Обознова) Раиса Сергеевна
Место рождения
Дата рождения21.01.1928
Дата смерти21.04.1968
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1928
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: Татьяна Григорьевна
Рождение ребёнка
21.11.1947
Сын: Обознов Михаил Николаевич
Отец ребёнка: Обознов Николай Иванович
Рождение ребёнка
20.10.1949
Дочь: Гондурова Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Обознов Николай Иванович
Рождение ребёнка
12.08.1958
Дочь: Обознова Наталья Николаевна
Отец ребёнка: Обознов Николай Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
21.04.1968