Фадеева (Обознова) Раиса Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фадеева (Обознова) Раиса Сергеевна

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Место рождения

Чаадаево, Муромский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

21.01.1928

Дата смерти

21.04.1968

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1928

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Татьяна Григорьевна

Чаадаево, Муромский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
21.11.1947

Сын: Обознов Михаил Николаевич

Отец ребёнка: Обознов Николай Иванович

Чаадаево, Муромский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
20.10.1949

Дочь: Гондурова Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Обознов Николай Иванович

Чаадаево, Муромский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
12.08.1958

Дочь: Обознова Наталья Николаевна

Отец ребёнка: Обознов Николай Иванович

Чаадаево, Муромский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Обознов Николай Иванович

Смерть
21.04.1968
Чаадаево, Муромский муниципальный район, Владимирская область
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