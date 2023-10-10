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Ягуп (Зимбель) Александра Федоровна

Место рождения

Малоянисоль

Дата рождения

1887

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: Зимбель Федор Дмитриевич

Мать: Зимбель Мария Константиновна

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