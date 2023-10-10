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Ягуп (Зимбель) Александра Федоровна
Ягуп (Зимбель) Александра Федоровна
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Место рождения
Малоянисоль
Дата рождения
1887
Пол
Женский
Отец
Зимбель Федор Дмитриевич
1845 г.р.
Мать
Зимбель (Кумуржи) Мария Константиновна
1858 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец:
Зимбель Федор Дмитриевич
Мать:
Зимбель Мария Константиновна
Малоянисоль
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