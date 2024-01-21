Татьяна Прохорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татьяна Прохорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1805 г.р.

Дети

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Евдокия Филиппова

Отец ребёнка: Филипп Андреев

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Дарья Филиппова

Отец ребёнка: Филипп Андреев

Рождение ребёнка
1846

Сын: Иван Филиппов

Отец ребёнка: Филипп Андреев

Голосово, Орешковская волость, Рузский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Филипп Андреев

Смерть
Неизвестно
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