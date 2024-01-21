Татьяна Прохорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1807
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Евдокия Филиппова
Отец ребёнка: Филипп Андреев
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Дарья Филиппова
Отец ребёнка: Филипп Андреев
Рождение ребёнка
1846
Сын: Иван Филиппов
Отец ребёнка: Филипп Андреев
Голосово, Орешковская волость, Рузский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Филипп Андреев
Смерть
Неизвестно