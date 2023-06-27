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Хабирова Ляйсан

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1980

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1980

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хабирова Самина Альбертовна

Отец ребёнка: Хабиров Альберт Абдуллович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хабирова Диана Альбертовна

Отец ребёнка: Хабиров Альберт Абдуллович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хабирова Дина Альбертовна

Отец ребёнка: Хабиров Альберт Абдуллович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хабиров Альберт Абдуллович