Хабирова Ляйсан
Место рожденияНе указано
Дата рождения1980
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1980
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хабирова Самина Альбертовна
Отец ребёнка: Хабиров Альберт Абдуллович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хабирова Диана Альбертовна
Отец ребёнка: Хабиров Альберт Абдуллович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хабирова Дина Альбертовна
Отец ребёнка: Хабиров Альберт Абдуллович
Бракосочетание
Неизвестно