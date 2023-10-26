Анна Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1787

Дата смерти

После 1825

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1780 г.р.

Дети

Около 1811 г.р.
Около 1814 г.р.
Около 1816 г.р.
Около 1819 г.р.
Около 1821 г.р.
Около 1824 г.р.

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1787

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1811

Сын: Платон Андреевич

Отец ребёнка: Андрей Ильич

Копытово, Ново-Никольская волость, Грязовецкий уезд
Рождение ребёнка
Около 1814

Сын: Василий Андреевич

Отец ребёнка: Андрей Ильич

Копытово, Ново-Никольская волость, Грязовецкий уезд
Рождение ребёнка
Около 1816

Сын: Семен Андреевич

Отец ребёнка: Андрей Ильич

Копытово, Ново-Никольская волость, Грязовецкий уезд
Рождение ребёнка
Около 1819

Сын: Иван Андреевич

Отец ребёнка: Андрей Ильич

Копытово, Ново-Никольская волость, Грязовецкий уезд
Рождение ребёнка
Около 1821

Сын: Осип Андреевич

Отец ребёнка: Андрей Ильич

Копытово, Ново-Никольская волость, Грязовецкий уезд
Рождение ребёнка
Около 1824

Сын: Антипа Андреевич

Отец ребёнка: Андрей Ильич

Копытово, Ново-Никольская волость, Грязовецкий уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андрей Ильич

Смерть
После 1825
Копытово, Ново-Никольская волость, Грязовецкий уезд
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