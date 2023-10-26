Анна Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1787
Дата смертиПосле 1825
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1787
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1811
Сын: Платон Андреевич
Отец ребёнка: Андрей Ильич
Рождение ребёнка
Около 1814
Сын: Василий Андреевич
Отец ребёнка: Андрей Ильич
Рождение ребёнка
Около 1816
Сын: Семен Андреевич
Отец ребёнка: Андрей Ильич
Рождение ребёнка
Около 1819
Сын: Иван Андреевич
Отец ребёнка: Андрей Ильич
Рождение ребёнка
Около 1821
Сын: Осип Андреевич
Отец ребёнка: Андрей Ильич
Рождение ребёнка
Около 1824
Сын: Антипа Андреевич
Отец ребёнка: Андрей Ильич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Андрей Ильич
Смерть
После 1825