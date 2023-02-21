Подымова Прасковья Трофимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1739
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1749
Дочь: Наталья Васильевна
Отец ребёнка: Подымов Василий Евдокимович
Рождение ребёнка
1752
Сын: Подымов Андрей Васильевич
Отец ребёнка: Подымов Василий Евдокимович
Рождение ребёнка
1760
Отец ребёнка: Подымов Василий Евдокимович
Рождение ребёнка
1764
Сын: Подымов Дементий Васильевич
Отец ребёнка: Подымов Василий Евдокимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно