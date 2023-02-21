Подымова Прасковья Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подымова Прасковья Трофимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1739

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1749

Дочь: Наталья Васильевна

Отец ребёнка: Подымов Василий Евдокимович

Хмелевое, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1752

Сын: Подымов Андрей Васильевич

Отец ребёнка: Подымов Василий Евдокимович

Хмелевое, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1760

Сын: Подымов Филат Васильевич

Отец ребёнка: Подымов Василий Евдокимович

Хмелевое, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1764

Сын: Подымов Дементий Васильевич

Отец ребёнка: Подымов Василий Евдокимович

Хмелевое, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Подымов Василий Евдокимович

Смерть
Неизвестно
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