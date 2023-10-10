Ивушкина Екатерина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ивушкина Екатерина Ивановна

Место рождения

Лидино, Воскресенский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: не указан

Мать: не указана

Лидино, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1855

Сын: Ивушкин Василий Иванович

Отец ребёнка: Ивушкин Иван Архипович

Лидино, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Акулина Ивановна

Отец ребёнка: Ивушкин Иван Архипович

Лидино, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
19.01.1859

Дочь: Ксения Ивановна

Отец ребёнка: Ивушкин Иван Архипович

Медведево, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
06.05.1861

Сын: Ивушкин Николай Иванович

Отец ребёнка: Ивушкин Иван Архипович

Лидино, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
05.10.1863

Сын: Ивушкин Косьма Иванович

Отец ребёнка: Ивушкин Иван Архипович

Лидино, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
13.04.1876

Сын: Ивушкин Иван Иванович

Отец ребёнка: Ивушкин Иван Архипович

Лидино, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ивушкин Иван Архипович

Место жительства
Неизвестно
Лидино, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно
Лидино, Воскресенский муниципальный район, Московская область
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