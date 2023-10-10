Ивушкина Екатерина Ивановна
Место рождения
Дата рождения1838
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1855
Отец ребёнка: Ивушкин Иван Архипович
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Акулина Ивановна
Отец ребёнка: Ивушкин Иван Архипович
Рождение ребёнка
19.01.1859
Дочь: Ксения Ивановна
Отец ребёнка: Ивушкин Иван Архипович
Медведево, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
06.05.1861
Отец ребёнка: Ивушкин Иван Архипович
Рождение ребёнка
05.10.1863
Отец ребёнка: Ивушкин Иван Архипович
Рождение ребёнка
13.04.1876
Отец ребёнка: Ивушкин Иван Архипович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно