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Vasiliy
Vasiliy
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
23.01.1976
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Дети
Alexey
1996 г.р.
Добавил:
АГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1976
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.09.1996
Сын:
Alexey
Мать ребёнка:
Olga
Смерть
Неизвестно
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