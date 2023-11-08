Vasiliy — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Vasiliy

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.01.1976

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1996 г.р.

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1976

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.09.1996

Сын: Alexey

Мать ребёнка: Olga

Смерть
Неизвестно
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