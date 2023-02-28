Зыков Иван Никифорович
Место рождения
Дата рожденияМежду 1761 и 1765
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Между 1761 и 1765
Отец: Зыков Никифор Петрович
Мать: не указана
Бракосочетание
14.01.1778 ст.
Жена: Зыкова Анна Ефимовна
Рождение ребёнка
Вычислено 1782
Дочь: Христина Ивановна
Мать ребёнка: Зыкова Анна Ефимовна
Рождение ребёнка
Вычислено 1790
Дочь: Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Зыкова Анна Ефимовна
Рождение ребёнка
Вычислено 1792
Дочь: Матрона Ивановна
Мать ребёнка: Зыкова Анна Ефимовна
Рождение ребёнка
Вычислено 1794
Дочь: Ирина Ивановна
Мать ребёнка: Зыкова Анна Ефимовна
Рождение ребёнка
01.11.1799 ст.
Мать ребёнка: Зыкова Анна Ефимовна
Смерть
Неизвестно