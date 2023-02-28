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Зыков Иван Никифорович

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Место рождения

Тарасовы

Дата рождения

Между 1761 и 1765

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Между 1720 и 1722 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Между 1759 и 1764 г.р.

Дети

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1761 и 1765

Отец: Зыков Никифор Петрович

Мать: не указана

Бракосочетание
14.01.1778 ст.

Жена: Зыкова Анна Ефимовна

Рождение ребёнка
Вычислено 1782

Дочь: Христина Ивановна

Мать ребёнка: Зыкова Анна Ефимовна

Рождение ребёнка
Вычислено 1790

Дочь: Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Зыкова Анна Ефимовна

Рождение ребёнка
Вычислено 1792

Дочь: Матрона Ивановна

Мать ребёнка: Зыкова Анна Ефимовна

Рождение ребёнка
Вычислено 1794

Дочь: Ирина Ивановна

Мать ребёнка: Зыкова Анна Ефимовна

Рождение ребёнка
01.11.1799 ст.

Сын: Зыков Михаил Иванович

Мать ребёнка: Зыкова Анна Ефимовна

Смерть
Неизвестно
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