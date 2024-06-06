Азаронок Владимир 1944 — найти родственников по фамилии на Familio
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Азаронок Владимир

Место рождения

Лепель, Беларусь

Дата рождения

1944

Пол

Мужской

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1944

Отец: Азарёнок Степан

Мать: Азарёнок (Шауро) Пелагея

Лепель, Беларусь
Рождение ребёнка
1971

Сын: Азаронок Валерий

Мать ребёнка: ?

Лепель, Беларусь
Рождение ребёнка
1976

Дочь: Дятко (Азаронок) Наталья

Мать ребёнка: ?

Лепель, Беларусь
Рождение ребёнка
1977

Дочь: Демко (Азаронок) Людмила

Мать ребёнка: ?

Лепель, Беларусь

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