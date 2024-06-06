Азаронок Владимир
Место рожденияЛепель, Беларусь
Дата рождения1944
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1944
Отец: Азарёнок Степан
Мать: Азарёнок (Шауро) Пелагея
Лепель, Беларусь
Рождение ребёнка
1971
Сын: Азаронок Валерий
Мать ребёнка: ?
Лепель, Беларусь
Рождение ребёнка
1976
Дочь: Дятко (Азаронок) Наталья
Мать ребёнка: ?
Лепель, Беларусь
Рождение ребёнка
1977
Дочь: Демко (Азаронок) Людмила
Мать ребёнка: ?
Лепель, Беларусь