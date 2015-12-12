Матвеева (Емельянова) Людмила 23.05.1935 — найти родственников по фамилии на Familio
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Матвеева (Емельянова) Людмила

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.05.1935

Дата смерти

12.12.2015

Пол

Женский

Отец

1909 г.р.

Мать

1915 г.р.

Муж

Дети

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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1935

Отец: Емельянов Иван

Мать: Пелагея Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Матвеев Вячеслав

Рождение ребёнка
05.11.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Матвеев Вячеслав

Рождение ребёнка
08.04.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Матвеев Вячеслав

Рождение ребёнка
09.10.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Матвеев Вячеслав

Смерть
12.12.2015

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