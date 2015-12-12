Матвеева (Емельянова) Людмила
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.05.1935
Дата смерти12.12.2015
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1935
Отец: Емельянов Иван
Мать: Пелагея Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Матвеев Вячеслав
Рождение ребёнка
05.11.1957
Рождение ребёнка
08.04.1962
Рождение ребёнка
09.10.1970
Смерть
12.12.2015