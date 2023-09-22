Останин Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Останин Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.04.1956

Пол

Мужской

Отец

1926 г.р.

Мать

1922 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1956

Отец: Останин Виталий

Мать: Останина Татьяна

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